Pedersen wint 5000 meter voor eigen publiek

De 26-jarige Noor reed in het sfeerloze Vikingskipet een winnende tijd van 6.16,16. De Rus Alexander Roemjantsev eindigde als tweede in 6.19,24. Ted-Jan Bloemen, die sinds 2014 voor Canada rijdt, pakte brons met 6.20,44.

Beste Nederlander was Marcel Bosker op de vierde plaats (6.20,65). Douwe de Vries eindigde als zevende (6.22,08).

Sven Kramer, drievoudig olympisch kampioen op de 5000 meter, ontbrak in Hamar. Ook ploeggenoot Patrick Roest en Jorrit Bergsma gaven de voorkeur aan een andere route op weg naar de WK afstanden in Inzell, die donderdag beginnen.

Roemjantsev moest zijn leidende positie in het gecombineerde wereldbekerklassement (5000 en 10.000 meter) afstaan aan Pedersen. Bloemen was dit wereldbekerseizoen nog niet eerder op het podium geëindigd. Na zijn olympische triomf op de 10.000 meter bij Pyeongchang 2018 nam de Nederlandse Canadees uitgebreid vakantie. Hij begon daardoor later en met een trainingsachterstand aan het huidige seizoen.

Kramer en Bergsma misten in het eerste deel van het seizoen ook al een flink aantal wereldbekerraces. Beiden staan daardoor nu te laag in het klassement om tijdens de wereldbekerfinale in Salt Lake City in maart te mogen deelnemen aan de afsluitende 5000 meter. Bosker (derde) en Roest (negende) behoren wel tot de beste twaalf van het gecombineerde klassement en zijn daardoor verzekerd van een startbewijs voor de 5 kilometer op de Utah Olympic Oval. De Vries (vijftiende) moet hopen op enkele afmeldingen.