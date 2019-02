Ajax 1000 dagen geen koploper Eredivisie meer

Want de Amsterdammers weten niet meer te winnen tegen De Graafschap en zien PSV in Zwolle bij PEC kampioen worden. Frank de Boer gaat met het groots mogelijk chagrijn in de spelersbus zitten en besluit niet veel later dat hij stopt als trainer bij de Amsterdammers. Peter Bosz wordt zijn opvolger.

El Ghazi zit stuk na het mislopen van het kampioenschap Ⓒ Hollandse Hoogte

Onder de nieuwe trainer - die er een veel aanvallender tactiek op nahoudt - moet Ajax de spelvormen er nog wat inslijpen. Bij Sparta wordt nog met 3-1 gewonnen in de seizoensouverture, maar omdat Feyenoord met 5-0 van en in Groningen wint, zijn de Rotterdammers koploper. Een week later ziet Bosz Ajax stuntelen in de ArenA tegen Roda: 2-2.

Bosz

Weer een week later verliezen de Amsterdammers thuis voor het eerst in de clubhistorie van Willem II: 1-2. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst heeft ondertussen een vliegende start en dat geven ze uiteindelijk het hele seizoen niet meer weg. Rotterdam viert feest en Amsterdam treurt. Bovendien staat Ajax welgeteld nul keer bovenaan dat seizoen. Bosz vertrekt na dit seizoen naar Borussia Dortmund.

Marcel Keizer volgt Bosz op als hoofdtrainer. En weer starten de Amsterdammers niet goed aan de Eredivisie. In de allereerste wedstrijd wordt meteen een nederlaag geleden, uit bij Heracles Almelo: 2-1. PSV begint wél goed aan de competitie, waardoor Ajax meteen weer in de achtervolging moet. Dat zou uiteindelijk het hele seizoen duren. Tot overmaat van ramp komt het precies zo uit dat de Eindhovenaren uitgerekend thuis tegen Ajax - inmiddels met trainer Erik ten Hag - kampioen kunnen worden. Die onheil kan de recordkampioen dan ook niet meer voorkomen: 3-0. PSV is kampioen en Ajax druipt wederom zonder Schaal en zonder ook maar één dag op kop te hebben gestaan af.

Heracles

De technische leiding bij Ajax kan het niet meer aanzien. En dus wordt er met miljoenen euro’s gesmeten: Dusan Tadic en Daley Blind komen de gelederen versterken. Dit jaar moét het gebeuren. Maar wéér gaat het in de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen mis. Thuis tegen (weer) Heracles weten de Amsterdammers niet te winnen: 1-1. PSV wint met 4-0 en AZ zelfs met 5-0. Hierna krijgt de ploeg van Ten Hag wel de smaak te pakken. Alles wordt gewonnen tot 23 september 2018. Dan moet Ajax op bezoek bij de nog ongeslagen koploper PSV. De equipe van trainer Mark van Bommel staat twee punten voor en dus kan Ajax voor het eerst sinds die bewuste 8 mei 2016 weer aan kop komen. Het loopt anders. De Eindhovenaren overrompelen de Ajacieden: 3-0. Het gat is meteen weer vijf punten tussen de twee. Als voor de winterstop de Eindhovenaren in de Kuip verliezen van Feyenoord (2-1, red), is het verschil weer twee.

Na de winterstop gebeurt er iets zeer verrassends. PSV verliest in de slotfase punten bij FC Emmen (2-2). Aangezien Ajax later die zondagmiddag aantreedt thuis tegen sc Heerenveen, lijkt het voor de hoofdstedelingen eindelijk weer te gaan gebeuren: de koppositie in de Eredivisie ligt voor het grijpen. Bij winst staan ze voor het eerst sinds 8 mei 2016 weer bovenaan in de Eredivisie.

Maar wéér loopt het anders. De ploeg van Ten Hag staat met rust nog met 3-1 voor, maar na rust gaat het mis. In de slotfase vergooien de spelers de zege én de koppositie: 4-4. Het verschil blijft toch weer twee punten tussen PSV en Ajax. Als een week later Feyenoord de Ajacieden met 6-2 te kijk zet, kunnen Ten Hag en zijn team weer van vooraf aan beginnen. In de achtervolging, iets wat Ajax al doet sinds die bewuste dag in mei.