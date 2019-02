Anacona sluipt naar zege

Het leverde de Colombiaanse wielrenner van Movistar meteen de leiding op in het klassement, die hij overnam van de Fransman Julian Alaphilippe.

Anacona versloeg aan de finish zijn landgenoten César Nicolás Paredes en Cristhian Montoya. Alaphilippe, al goed voor twee dagzeges in de Argentijnse etappekoers, werd veertiende op bijna een minuut. In het klassement heeft hij nu een achterstand van 41 seconden op Anacona. De Spanjaard Óscar Sevilla is derde.