Oranje en Tsjechië weer gelijk door ontketende Haase

De kopman van Oranje won de tweede partij, tegen Lukas Rosol, op overtuigende wijze: 6-2 6-4. Tallon Griekspoor was de ontmoeting in Ostrava begonnen met een nederlaag tegen Jiri Vesely: 7-5 4-6 4-6.

De 31-jarige Haase, nummer 54 van de wereld, kende geen enkele moeite met de twee jaar oudere Tsjech die de 140e plek op de mondiale ranglijst inneemt. De Hagenaar brak Rosol direct in de eerste game en deed dat later in de eerste set nog eens. Een break in de zevende game van de tweede set bleek voldoende om de winst binnen te halen. De wedstrijden in de Daviscup gaan namelijk niet meer over maximaal vijf, maar drie sets. Het is een van de veranderingen die de internationale tennisfederatie ITF heeft doorgevoerd na het sluiten van een lucratieve sponsordeal met Kosmos, de investeringsgroep van Barcelona-voetballer Gerard Piqué.

Het traditionele knock-outsysteem van het landentoernooi heeft plaatsgemaakt voor een kwalificatieronde en een finaletoernooi van een week in november, waaraan achttien landen mogen meedoen. De ploeg van captain Paul Haarhuis heeft zaterdag op de hardcourtbaan in de Ostravar Arena twee zeges nodig om een ticket naar Madrid te krijgen.

Dubbelspel

Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop vormen in principe het Nederlandse duo in het dubbelspel. Daarna staan nog twee partijen in het enkelspel op het programma: Haase - Vesely en Griekspoor - Rosol. Vesely is ook opgesteld in het Tsjechische dubbel, maar het is hoogst onzeker of hij zaterdag in actie komt. De nummer 97 van de wereld liep tegen Griekspoor een teenblessure op

