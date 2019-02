Vloet ontbindt contract bij Frosinone

De 23-jarige Brabander ondertekende afgelopen zomer een verbintenis voor vier jaar bij de club die is teruggekeerd in de Serie A. De aanvaller kwam echter slechts vijf keer in actie in de Italiaanse voetbalcompetitie, waarvan één keer als basiskracht.

Na vier invalbeurten mocht Vloet in november starten tegen Fiorentina. De oud-speler van PSV, SC Cambuur, FC Eindhoven en NAC Breda werd toen na een uur spelen gewisseld. Frosinone staat met dertien punten bijna onderaan in de Serie A. Alleen Chievo Verona heeft minder punten (acht). Nu Vloet zijn contract heeft laten ontbinden, kan hij ook buiten de transferperiode om bij een andere club aan de slag gaan.

