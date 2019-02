Klopp hekelt Walker: ’Ik juich niet als een ander team punten verliest’

Manchester City verloor afgelopen dinsdag met 2-1 van Newcastle United. Een dag later kwam de grote concurrent om de titel in actie. Liverpool pakte echter de uitgelezen mogelijk om tot zeven punten uit te lopen niet. Het bleef in eigen huis steken op een 1-1 gelijkspel tegen Leicester City.

Kyle Walker

En dat vond Kyle Walker maar al te grappig. Hij plaatste een tweet waarin Harry Maguire, die de gelijkmaker scoorde namens Leicester, te zien is en voegde daar een tekst aan toe: „Zij dachten dus eventjes een voorsprong van zeven punten te pakken...”, luidde de tweet. Walker heeft deze inmiddels verwijderd.

De ’beruchte’ en inmiddels verwijderde tweet van Kyle Walker. Ⓒ Screenshot Twitter Kyle Walker

Klopp

De tweet van de City-back was Klopp in eerste instantie ontgaan, maar hij werd er wel van op de hoogte gesteld. „Ik heb nog nooit puntenverlies van een ander team gevierd. In mijn ogen doe je zoiets niet. Het zegt meer over hem dan over ons”, zegt Klopp verbaasd over de actie van Walker tegen de Engelse media.

Pep Guardioala, trainer van Walker, haalde zijn schouders op bij het voorval. „Ik heb geen controle over wat mijn spelers plaatsen op sociale media. En daar maak ik mij ook geen zorgen over.”

Titelstrijd

Ondanks het gelijke spel van Liverpool loopt de ploeg van Geoginio Wijnaldum en Virgil van Dijk toch een punt uit op de concurrent uit Manchester. Liverpool staat nu vijf punten voor op de Citizens.

City speelt deze zondag in eigen huis tegen Arsenal. Liverpool komt een dag later in actie en gaat op bezoek bij West Ham.

