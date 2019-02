Cillessen uiterst onzeker voor kwalificatieduels Oranje

De 29-jarige doelman van Barcelona, die woensdag nog een belangrijke rol speelde in de gewonnen kwartfinale van de Spaanse beker tegen Sevilla, heeft op de training een spierscheuring in zijn rechterkuit opgelopen. Cillessen stopte in het met 6-1 gewonnen duel bij een 1-0 voorsprong een strafschop van Ever Banega.

Voor het herstel van zijn kuitblessure staat ongeveer zes weken, en dan staan al bijna de eerste EK-kwalificatieduels van Oranje voor de deur. Op 21 maart speelt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman in De Kuip tegen Wit-Rusland, terwijl drie dagen later in de Johan Cruijff ArenA aartsrivaal Duitsland de tegenstander is.

El Clasico

Of Cillessen, die bij Koeman eerste doelman is, die duels kan spelen, moet de tijd uitwijzen. De halve finales van de Copa del Rey, het Spaanse bekertoernooi waarin Cillessen mag keepen, moet de goalie sowieso missen. Komende woensdag speelt Barcelona al de eerste halve finale, in eigen huis tegen Real Madrid. De return is drie weken later.

Bekijk ook: Cillessen ontcijfert penaltycode en is held van Barcelona