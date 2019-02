Spierscheuring houdt Cillessen zes weken aan de kant

De doelman, ook van Oranje, heeft op de training een spierscheuring in zijn rechterkuit opgelopen.

Cillessen speelde woensdag nog een belangrijke rol in de bekertriomf op Sevilla, in de kwartfinale van de strijd om de Spaanse beker. Hij stopte onder meer een strafschop. Volgende week al treffen de Catalanen in de eerste van twee duels Real Madrid in de halve finale.

Normaal gesproken had Cillessen in dat duel gespeeld. Hij is eerste keus in het bekertoernooi.

