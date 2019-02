De Graafschap draagt laatste plaats over aan NAC

De ploeg van trainer Henk de Jong won het onderlinge duel op De Vijverberg met 3-0. De ’Superboeren’, die twee weken geleden voor eigen publiek al met 5-1 wonnen van Fortuna Sittard, hebben nu twee punten meer dan NAC dat met zestien punten onderaan staat.

Youssef El Jebli was met een assist en een doelpunt de uitblinker. De Utrechter gaf de bal in de 29e minuut met een hakje achter zijn standbeen langs mee aan Delano Burgzorg, die vanaf de rand van het strafschopgebied de bal onder keeper Benjamin van Leer door schoot (1-0). Kort na rust krulde El Jebli een vrije trap van ruim 20 meter in de hoek. Een kwartier voor tijd ging hij onder luid applaus naar de kant. In blessuretijd scoorde ook Leeroy Owusu uit een vrije trap.

Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden voor de overleden Jurrie Koolhof. Hij was als speler, hoofd jeugdopleiding en trainer actief in Doetinchem. Vreugde en verdriet lagen zo dicht bij elkaar op De Vijverberg, waar ook het 65-jarig bestaan van De Graafschap werd gevierd.

Bij NAC debuteerde de Australische verdediger Alex Gersbach in de basis. Hij is al de 31e speler die trainer Mitchell van der Gaag dit seizoen heeft gebruikt, een clubrecord