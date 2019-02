FC Twente verstevigt koppositie

De formatie van coach Marino Pusic won in de eigen Veste met 4-1 van Helmond Sport. Den Bosch daarentegen ging onderuit in de Brabantse derby bij RKC Waalwijk, 2-1.

Voor FC Twente was het de zevende opeenvolgende overwinning in de competitie. Voor Den Bosch kwam vorige week bij FC Eindhoven al een einde aan een ongeslagen reeks van vijftien wedstrijden.

Twente staat nu 4 punten voor op Den Bosch. Go Ahead Eagles verloor thuis van FC Eindhoven (0-1) en staat weer 3 punten achter Den Bosch. Sparta speelde gelijk bij Volendam (2-2) en staat nu 8 punten achter op de koploper. De Rotterdammers speelden al hun vier duels na de winterstop gelijk.

Tom Boere opende de score in Enschede. De spits maakte zijn elfde van het seizoen uit een strafschop. Verdediger Nacho Monsalve maakte er twee, ook Aitor scoorde. Voor Helmond Sport was Diego Snepvangers succesvol. In de slotfase miste de ingevallen Oussama Assaidi voor de thuisclub een penalty.

Go Ahead speelde, na de rode kaart van Siebe Van der Heyden, het laatste kwartier met een man meer. Desondanks kreeg het in de eigen Adelaarshorst in de 79e minuut nog een doelpunt tegen. Elisha Sam werd de matchwinner voor Eindhoven.

RKC liep tegen Den Bosch uit door doelpunten van Dylan Seys en Daan Rienstra. Stefano Beltrame scoorde nog tegen voor de titelkandidaat.

Sparta gaf in het laatste kwartier een voorsprong van 2-0 weg. Voor Volendam scoorden Rodney Antwi en Kevin Visser. Voor de Rotterdammers waren Laros Duarte en Abdou Harroui trefzeker.