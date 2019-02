’Ik heb de politie gesmeekt mijn dubbelleven stil te houden’

’Does’ en een van zijn kunstwerken

De passes van de begenadigde voetballer Joos van Barneveld waren penseelstreken, zijn doelpunten soms schilderijtjes. Het door PSV begeerde talent van Fortuna Sittard droomde er rond de eeuwwisseling van uit te blinken op Old Trafford en in Estadio Bernabeu. In plaats daarvan schittert hij nu als 37-jarige in galeries in Sydney, Dubai en Miami, in de metro van Frankfurt en het straatbeeld van onder meer Mexico-City, Brussel en het Chinese Ningbo. Twee ernstige knieblessures zetten veel te vroeg een dikke, zwarte streep door zijn voetbalcarrière. Maar in de kunst komt zijn talent volledig uit de verf. „Mijn kunstwerken zijn kleurrijk, energiek en gedetailleerd, met veel diepgang.”