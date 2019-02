Kunstenaar trots op jubileumshirt Fortuna

De toekomst van de jonge Limburger zag er prachtig uit. Van Barneveld schopte het zelfs tot Oranje onder 20, maar zag door blessureleed zijn droom uiteenspatten. Voetballen zat er niet meer in voor Van Barneveld.

Als tiener had ’Does’ nog een andere passie: kunst. Hij beschilderde muren met graffiti en was tijdens zijn schooltijd ook altijd bezig met kunst. Als voetballer heeft hij het niet gered, maar als kunstenaar heeft hij wereldwijd zijn stempel gedrukt.

Zo heeft Van Barneveld onder andere meegewerkt aan de Maastunnel in Rotterdam, waar hij het meest trots op is. Echter, wat ’Does’ echt dicht op het hart ligt is de combinatie kunst en voetbal. En dat heeft hij kunnen uiten in het jubileumshirt van zijn oude liefde Fortuna Sittard. „Het ontwerpen van de jubileumshirts ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Fortuna Sittard is voor mij heel bijzonder, omdat mijn twee werelden hier voor het eerst samenkomen. Tegen Ajax-thuis droegen en morgen tijdens het uitduel met PSV dragen de Fortuna-spelers een echt Van Barneveld-shirt”, zegt de trotse Van Barneveld.

Foto van het uitshirt van Fortuna Sittard, waarin de Limburgers het gaan opnemen tegen PSV. Ⓒ Website ’Digital Does’