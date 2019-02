Ajax en De Ligt naarstig op zoek naar flow van voor de winterstop

Matthijs de Ligt Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - In prachtige volzinnen legde Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt direct na afloop van de Klassieker tegen Feyenoord de vinger op de zere plek. Hij zag dat bij alle Ajacieden na een goed eerste kwartier de ’bereidheid’ wegvloeide om voor elkaar te werken en taken uit te voeren. „Er werd niet meegelopen met lopende spelers als Toornstra en Vilhena.” Uiteindelijk resulteerde dat in een ’schandalige’ 6-2 nederlaag.