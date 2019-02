Haps: ’Dit Feyenoord had dichterbij Ajax en PSV moeten staan’

Met de aanwezigheid van Tonny Vilhena en nu ook weer Ridgeciano Haps (l.) beschikt Feyenoord over twee pitbulls. Ⓒ FOTO PRO SHOTS

ROTTERDAM - Niet alleen de supporters, maar ook de spelers en de trainers van Feyenoord hebben het na de Klassieker Feyenoord-Ajax nog dagenlang gehad over de wijze waarop Ridgeciano Haps is teruggekeerd op de Nederlandse velden. Alsof een gevangene uit zijn kooi is ontsnapt.