Van Bommel: ’Op deze manier staan de jonge jongens stil’

Mark van Bommel Ⓒ VI Images

EINDHOVEN - PSV dringt aan op andere regels voor de beloftenteams in de Eerste Divisie. De club uit Eindhoven, met trainer Mark van Bommel voorop, is hoogst ongelukkig over de manier waarop spelers uit het eerste elftal de kans wordt ontnomen om een niveau lager ervaring op te doen. Door vroegtijdig falen in de KNVB-beker is PSV nog maar op één podium actief en het verschil in speelminuten tussen de basisploeg en de rest immens.