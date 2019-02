Van Gerwen: ’Ik moet uit die vakantiesfeer komen’

„Ik heb veel fouten gemaakt”, zegt Van Gerwen kritisch tegen de Britse media, ondanks zijn eenvoudig ogende winst. „Ik moet ervoor zorgen dat ik uit de vakantiesfeer kom”, lacht hij verder.

Bij de Masters, de eerste major van het jaar, doen alleen de zestien beste darters ter wereld mee. Het is dus noodzaak voor de Brabander dat hij zijn goede vorm van het WK meeneemt. „Het moet beter en ik weet dat ik ook beter kan”, zegt Mighty Mike, die beseft dat hij in de volgende ronde een betere vorm moet laten zien.

„Hij speelde ook niet fantastisch en daar had ik van moeten profiteren. Dat heb ik niet gedaan. Mijn score was goed, maar ik miste te veel op de dubbels. Ik moet mijzelf niet in dat soort posities brengen”, aldus de wereldkampioen.

Van Gerwen komt zondag weer in actie. Hij neemt het dan op tegen Mensur Suljovic.