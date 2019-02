Vitesse moet nog even wachten op Dauda

De Ghanese aanvaller, die van Anderlecht wordt gehuurd met een optie tot koop, moet eerst een werkvergunning aanvragen en dat duurt naar verwachting tien dagen. Tot die tijd mag hij niet trainen en spelen. „Hij kan op twee posities spelen, zowel op de spitspositie als aan de zijkant”, aldus trainer Leonid Slutsky, die de verwachtingen niet te hoog wil oppoken.

„Om eerlijk te zijn, zullen we het moeten zien. We hebben naar andere opties gekeken, maar het is heel lastig om spelers aan te trekken in januari. Dit is een jonge, talentvolle speler met veel potentie. Voor een joker-rol was een meer ervaren speler geschikter geweest, maar die was niet beschikbaar.”