Van der Gaag: ’Ik voel me in de steek gelaten’

Mitchell van der Gaag Ⓒ VI Images

DOETINCHEM - Het is alarmfase één bij NAC Breda, dat keihard terug is op de laatste plaats in de Eredivisie. Het team van trainer Mitchell van der Gaag verloor de degradatiekraker tegen De Graafschap met 3-0 en zag De Superboeren naar de zeventiende plaats springen.