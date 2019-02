Visser: ’Het was een goede prikkel richting WK’

Esmee Visser (l) en Wouter Olde Heuvel Ⓒ FOTO ORANGE PICTURES

HAMAR - Het is de omgekeerde volgorde, maar Esmee Visser is na haar verrassende olympische titel voor het eerst favoriet voor een internationaal titeltoernooi. De 23-jarige schaatsster van TalentNED is volgende week bij de WK afstanden in Inzell de te kloppen vrouw op de 5000 meter.