AZ-trainer Arne Slot denkt selectie bij elkaar te kunnen houden

Stengs en Boadu

De trainer zegt zich geen zorgen te maken mochten spelers zoals Calvin Stengs en Myron Boadu alsnog vertrekken. „Als je bij een Nederlandse club trainer bent, weet je dat er in de winterstop en in de zomerstop aan spelers getrokken kan worden. Op dit moment is het heel rustig, maar dat zal ook komen omdat er in veel competities nog gespeeld wordt. Als het zover komt, kunnen we dat weer goed opvangen.”

AZ zag Stijn Wuytens wel vertrekken en Slot geeft aan dat er wordt gekeken naar een vervanger voor de Belg. „We hebben daarin ook aangetoond dat we het met deze selectie goed kunnen opvangen. Als we iemand halen, moet dat wel echt een versterking zijn.”

Er wordt weer getraind bij AZ. Ⓒ BSR Agency

Stengs was vooral blij dat er weer ’gewoon’ gevoetbald kon worden. „We mochten weer in duels komen en contact hebben en hebben partijtjes kunnen spelen”, zei hij.

De aanvaller, die samen met teamgenoten Boadu en Teun Koopmeiners indruk maakte in het vorige seizoen waarin AZ in punten gelijk eindigde met Ajax, denkt ook dat mogelijk is dat de spelersgroep bij elkaar blijft. „Je weet het natuurlijk nooit. Er kan nog van alles gebeuren. De gedachte is logisch dat we weer mee kunnen doen als we als team bij elkaar blijven. Daar moeten we ook zeker voor gaan.”

Ambitie

Stengs geeft toe ambitie te hebben om een volgende stap te maken. „Maar of dat komend seizoen is of daarna dat weet ik niet.” Hij kijkt uit naar zaterdag als AZ de eerste oefenwedstrijd gaat spelen tegen het Belgische Racing Genk en naar de wedstrijden in de voorronde van de Champions League.