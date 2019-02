’Zonder Messi zie je vaak maar een matig Barcelona’

„De Madrilenen dachten goed te hebben doorgeslecteerd, maar uiteindelijk kon iedereen bij Real jarenlang het beste uit zichzelf halen in de schaduw van Ronaldo. Hij won en hij verloor”, zegt Kieft zaterdagochtend in zijn column in De Telegraaf/Telesport.

Bekijk ook: Cillessen uiterst onzeker voor kwalificatieduels Oranje

„Alle druk van de binnenwacht en buitenwereld bij Real Madrid lag op zijn schouders. Ronaldo kreeg en droeg alle verantwoordelijkheid en ging daar in tegenstelling tot zoveel voetballers niet onder gebukt. Lionel Messi bezit dezelfde gigantische kwaliteiten als Ronaldo. Die twee zijn bij de grootste clubs van de wereld bestand tegen die enorme druk, voldoen bijna wekelijks aan het hoge verwachtingspatroon. Daarom torenen zij zo lang en zo hoog boven iedereen uit. Als je naar FC Barcelona zonder Messi kijkt, zie je vaak een matig elftal.”

Lees de volledige column van Wim Kieft in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van zaterdag 2 februari