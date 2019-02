Van der Poel: ’Als het niet lukt, wordt het een dingetje’

„Als ik hier niet win, betekent dat niet dat ik de rest van het seizoen meteen vergeet. Maar dit is de belangrijkste koers van het jaar”, zegt de man die de afgelopen drie jaar Wout van Aert er met de regenboogtrui vandoor zag gaan.

Kers op de taart

„Ik ben ook niet tevreden met zilver, het draait voor mij alleen maar om goud. Als het nu voor de vierde keer op rij niet lukt, wordt het misschien wel een dingetje. Maar ik ga er niet vanuit. Als ik win, is dat de kers op de taart na mijn beste winter ooit.”

Na een korte inspectie zag Van der Poel dat het parcours in Denemarken ’snel’ is. „De ondergrond was nog wat bevroren. Het zou mooi zijn als het nog wat dooit en wat zwaarder wordt. Al maakt het me eigenlijk niet zoveel uit”, wijst de regerend Europees kampioen naar de rest van het seizoen waarin hij op verschillende ondergronden al 26 keer als winnaar over de streep kwam.