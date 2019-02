Van Baarle verovert leiderstrui in Herald Sun Tour

De renner van Team Sky was in de lastige rit van Cape Schanck naar Arthurs Seat ontsnapt met de Australiër Nick Schultz en het duo kwam met ruime voorsprong over de finish. Schultz won de rit met aankomst bergop.

De Australiër Chris Harper eindigde op 1.45 minuut als derde. De Canadees Michael Woods arriveerde als zesde op 2.14 en hij moest leiding in het algemeen klassement afstaan aan Van Baarle. De 26-jarige geboren Voorburger heeft 24 seconden voorsprong op Schultz en Woods staat derde op 1.52. De Herald Sun Tour sluit zondag af met een kort criterium door Melbourne.

Van Baarle won in 2014 zijn laatste etappekoers van naam. Dat was de Ronde van Groot-Brittannië.