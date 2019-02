Real krijgt zes toppers in 27 dagen voor de kiezen

Door de koppeling aan Barcelona speelt de komende tegenstander van Ajax in de Champions League zes topduels in 27 dagen.

Real Madrid trapt op 6 februari in de Copa del Rey-heenwedstrijd in Barcelona af voor de serie van drie uitwedstrijden, die verder de duels met Atletico (9 februari) en Ajax (13 februari) bevat. Eind februari en begin maart spelen de Madrilenen drie topduels in het eigen Estadio Bernabeu: 26 februari en 2 maart tegen FC Barcelona voor de Copa del Rey en de competitie, en 5 maart tegen Ajax. Tussendoor treft de formatie van interim-coach Santiago Solari ook nog de ’kleintjes’ Girona (thuis) en Levante (uit) voor de competitie.

Ajax

Ajax lijkt een iets minder zwaar programma te hebben. Net als Real treffen de Amsterdammers ook de aartsrivaal (Feyenoord) in het bekertoernooi, maar dat betreft slechts één wedstrijd. In de competitie mag de ploeg van Erik ten Hag met tegenstanders als Heracles Almelo (uit), NAC Breda (thuis), ADO Den Haag (uit) en PEC Zwolle (thuis) zich geen puntenverlies permitteren in de strijd om de landstitel met PSV.

Programma Real Madrid na komend weekeinde:

* 6 februari: Barcelona - Real Madrid (beker)

* 9 februari: Atletico Madrid - Real Madrid (competitie)

* 13 februari: Ajax - Real Madrid (Champions League)

* 17 februari: Real Madrid - Girona (competitie)

* 24 februari: Levante - Real Madrid (competitie)

* 27 februari: Real Madrid - Barcelona (beker)

* 2 maart: Real Madrid - Barcelona (competitie)

* 5 maart: Real Madrid - Ajax (Champions League)

Programma Ajax na komend weekeinde

* 9 februari: Heracles Almelo - Ajax (competitie)

* 13 februari: Ajax - Real Madrid (Champions League)

* 17 februari: Ajax - NAC Breda (competitie)

* 24 februari: ADO Den Haag - Ajax (competitie)

* 27 februari: Feyenoord - Ajax (beker)

* 2 maart: Ajax - PEC Zwolle (competitie)

* 5 maart: Ajax - Real Madrid (Champions League)