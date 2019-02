’Haase heeft Rosol als een chirurg aangepakt’

„Op voorhand teken je voor een tussenstand als deze, maar Tallon begon heel goed en heeft in de sets daarop ook kansen gehad”, reageert captain Paul Haarhuis. „Dit is heel zuur. Al maakte Robin het snel goed.”

Druk

Verloren is de zaak allerminst voor Nederland. Oranje-kopman Haase bleek beter en fitter dan de onvoorspelbare Rosol. De 31-jarige Hagenaar brak direct zijn opponent en kwam in het vervolg geen moment in de problemen. „Robin heeft Rosol als een chirurg aangepakt”, prees Haarhuis zijn kopman. „De druk lag vol op Robin. Maar hij kwam in zijn eigen servicegames niet in de problemen en heeft heel goed geretourneerd en gevarieerd.”

De 1-1 tussenstand biedt zeker perspectief voor vandaag. De vraag is of Vesely voldoende zal zijn hersteld. Griekspoor baalde van zijn nederlaag, maar maakte ondanks twee uur en 24 minuten tennis niet de indruk er doorheen te zitten.

