’Er zit een wereldrecord in dit meisje’

„Esmee is nog steeds onervaren en dat maakt haar kneedbaar”, zegt Olde Heuvel. „Alles wat je erin stopt, komt er direct uit. Ik merk dat ze tegenwoordig echt voor de winst durft te gaan. Ze heeft zo’n hoog niveau neergelegd, dus daar kan ze ook niet meer onderuit. Ik geloof zelfs dat er een wereldrecord in dit meisje zit. Aan ons de taak om haar rustig te houden en haar op haar taken wijzen. Dan komen de uitslagen vanzelf.”

Teleurgesteld

Volgt volgende week dan de eerste wereldtitel bij de WK afstanden in Inzell? Visser zelf durft het wel aan om zichzelf als één van de favorieten te bestempelen. „Ik heb hoge verwachtingen. Ik ga voor het hoogst haalbare. Ik ben teleurgesteld als ik het podium niet haal.”

Toch blijft ze zich diep van binnen het lekkerst voelen bij een rol als outsider. „Sablikova steekt in een goede vorm. Eigenlijk vind ik haar nog net iets meer favoriet dan mezelf.”

