Bertens heeft goede kans op finaleplaats Sint Petersburg

Bertens speelt in de halve finale van dit evenement (12.00 uur) tegen Arina Sabalenka, de nummer 10 van de wereld uit Wit-Rusland. Dat wordt geen makkelijke opgave, maar in de kwartfinale toonde de Nederlandse weer eens dat ze over bijzondere krachten beschikt.

Pavlyuchenkova

Dat gebeurde in de partij tegen de Russin Anastasia Pavlyuchenkova, van wie Bertens twee weken geleden bij de Australian Open had verloren. Deze kwartfinale in Sint Petersburg verliep aanvankelijk hetzelfde als de tweede ronde in Melbourne. Bertens won de eerste set, maar Pavlyuchenkova kwam sterk terug in de tweede. De Nederlandse liet nu echter wel het beste van zichzelf zien in de beslissende set. Dit keer sloeg ze haar rivale van de baan: 6-2 3-6 6-0.

Bertens heeft dus goede kansen in haar halve finale tegen Sabalenka en weet dat ze de hoogst geplaatste speelster is bij de laatste vier. Titelverdedigster Petra Kvitova, zaterdag nog de finaliste bij de Australian Open, werd in de kwartfinale verslagen door de Kroatische Donna Vekic.