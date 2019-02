Video: Bijzonder! El Jebli schiet twee vrije trappen identiek binnen voor De Graafschap

De aanvallende middenvelder trof twee weken geleden bij de hervatting van de Eredivisie op prachtige wijze doel uit een vrije trap, waarmee hij de voorsprong op Fortuna Sittard drie minuten voor rust naar 3-0 uitbreidde. De superboeren wonnen uiteindelijk met 5-1.

Kunststukje

En vrijdagavond, tijdens de beladen, gewonnen wedstrijd (3-0) tegen NAC Breda, voerde El Jebli zijn kunststukje opnieuw uit. Nu was het drie minuten ná rust, maar de fanatieke aanhang op de Spinnekop op de Vijverberg zag de middenvelder weer prachtig raak schieten uit een vrije trap: 2-0. Wie de goals naast elkaar legt, ziet dat ze vrijwel identiek zijn.

„Ik weet niet welke mooier was”, lachte El Jebli na afloop bij Fox Sports. „Ik zei tegen Jordy Tutuarima: laat mij hem maar nemen, dan schiet ik hem er weer in. Ik twijfelde vooraf even om de andere hoek te pakken, maar omdat de afstand hetzelfde was als tegen Fortuna, besloot ik hem toch weer in de linkerhoek te schieten.”

