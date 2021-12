Historisch moment in Formule 1: net als in 1974 gelijke stand, toch licht voordeel Max Verstappen

Als Verstappen in Abu Dhabi voor Hamilton eindigt, wordt hij de eerste Nederlandse wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport. Hamilton kan voor de achtste keer de wereldtitel veroveren en zou daarmee in zijn eentje recordhouder zijn. Nu deelt hij met zeven titels het record met de Duitser Michael Schumacher.

Verstappen reed in Jeddah voor de zeventiende keer dit seizoen naar het podium. Hij eindigde in Saudi-Arabië voor de achtste keer als tweede.

De strijd om het wereldkampioenschap bij de constructeurs wordt ook in Abu Dabi beslist. Mercedes liep door de winst van Hamilton en de derde plaats van Valtteri Bottas uit naar 28 punten voorsprong op Red Bull. Sergio Pérez, de tweede rijder van Red Bull, crashte in Jeddah bij de eerste herstart en viel uit.

De enige keer dat twee coureurs met een gelijke stand aan de slotrace begonnen was in 1974, toen Emerson Fittipaldi (McLaren) en Clay Regazzoni (Ferrari) in een felle strijd waren verwikkeld. Eerstgenoemde werd uiteindelijk wereldkampioen: 55 om 52 punten.

Hoewel bijzonder, is de huidige situatie opmerkelijker. In 1974 werden slechts 15 races verreden en waren dus minder punten te verdelen. De slotrace in Abu Dhabi is alweer de 23 GP van het huidige seizoen.