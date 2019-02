Pochettino baalt van Spurs: ’Ik doe het maar met deze spelers’

„Ik had de selectie graag willen versterken, dan hadden we zeker geen excuus meer om serieus voor de titel te gaan”, zei de Argentijn in aanloop naar het duel met Newcastle United.

„Maar als de club niks koopt, moet ik het doen met de spelers die er zijn. We staan er goed voor en zullen tot het einde toe blijven vechten voor een zo hoog mogelijke eindklassering.” De Spurs staan derde in de Premier League, met twee punten minder dan Manchester City en zeven achter koploper Liverpool.

Janssen

Pochettino hoopte op de komst van Michy Batshuayi, maar moest toezien dat Chelsea de Belgische aanvaller verhuurde aan Crystal Palace. Hij heeft de in ongenade geraakte Vincent Janssen weer opgenomen in zijn selectie. „Hij krijg weer de kans om te spelen. Nu hij geen andere club heeft gevonden, is het van belang dat hij weer het gevoel krijgt dat hij van waarde kan zijn voor het team.”

