Live extra - Ajax-VVV 2-0

Het voetbalavondje begint om 18:30 uur met Vitesse - sc Heerenveen.

Willem II - FC Groningen begint om 19.45 uur en AZ - FC Emmen een uur later.

18.30 uur: Vitesse - sc Heerenveen 2-2

Het competitieduel tussen Vitesse en sc Heerenveen is in een gelijkspel geëindigd. Het werd in Arnhem 2-2. De VAR speelde in de slotfase een cruciale rol.

19.45 uur: Ajax - VVV-Venlo

19.45 uur Willem II - FC Groningen

20.45 uur: AZ - FC Emmen