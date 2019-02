Geëmotioneerde Almere-coach direct naar Italië

Eerder deze week overleed de vader van de trainer van de club uit Flevoland, waardoor de wedstrijd in Limburg een flinke lading voor Santoni had. „Heel veel emoties”, zo omschreef de coach de avond bij Fox Sports.

Familie

„Natuurlijk heb ik me voorbereid op deze wedstrijd, maar dat was vanzelfsprekend anders dan normaal. Ik heb goed met mijn familie gesproken en iedereen vond het goed dat ik de wedstrijd gewoon ging coachen. Ook voor het team had ik het gevoel dat ik er bij moest zijn, en gelukig heeft het fantastisch uitgepakt.”

Met twee goals binnen twintig minuten legden de bezoekers de basis voor de uiteindelijke zege in het Parkstad Limburg Stadion. „De spelers hebben me fantastisch gesteund, dat zag je aan de manier waarop de doelpunten gevierd werden”, zei Santoni. „Maar dat de fans, de club en de directie ook hebben laten zien dicht bij me te staan, doet me ontzettend goed.”

Santoni vertrok vrijdagavond al met zijn vriendin richting Italië om afscheid te nemen van zijn vader. „En dan is een overwinning de beste manier om aan de periode van rouw te beginnen.”