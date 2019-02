Son schiet Spurs naar winst

De Spurs klommen over Manchester City heen en kwamen op 57 punten, vier punten achter koploper Liverpool. City kan zondag bij een zege op Arsenal weer terug naar de tweede plaats.

Hoewel trainer Mauricio Pochettino voor de wedstrijd nog had aangegeven dat Vincent Janssen weer een nieuwe kans krijgt bij Tottenham, was er in het duel met Newcastle nog geen plek voor hem. De oud-spits van AZ en Oranje zat ook niet op de bank.

De Spurs hadden het beste van het spel, maar het duurde lang voordat er een doelpunt viel. In de 83e minuut haalde Son doeltreffend uit. De Zuid-Koreaan stond gewoon in de basis bij Tottenham, terwijl hij koud terug was van de Azië Cup. Hij speelde al zijn zeventiende wedstrijd in 59 dagen.