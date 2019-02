Haase en Rojer overleven drie matchpoints

Robin Haase en Jean-Julien Rojer wonnen zaterdag in het dubbelspel met 7-6 (5) 3-6 7-6 (7) van Lukas Rosol en Jiri Vesely. Haase/Rojer overleefde in de tiebreak van de derde set drie wedstrijdpunten.

Zaterdag staan er ook nog twee enkelspelen op het programma. In de vierde partij van de confrontatie neemt Haase het op tegen Vesely en in de vijfde wedstrijd treft Tallon Griekspoor Rosol. Mocht Haase winnen, dan is de vijfde partij niet meer van belang.

De winnaar van de ontmoeting plaatst zich voor het eindtoernooi van de Daviscup, in november in Madrid.