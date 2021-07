TeamNL wint eerste olympische medaille, kleur nog onbekend

Het duo rekende zojuist in een bloedstollende halve finale af met Mexico (6-2), het geboorteland van de Limburgse Schloesser. De in Tijuana geboren Limburgse miste in de derde set een matchpijl, maar in de vierde set bleef ze wel cool en schoot de medaille binnen. Eerder rekenden de pupillen van Ron van der Hoff af met Italië (5-0) en Frankrijk (5-4 na shoot-off).

Nederland ontmoet om 16.45 uur (09.45 uur Nederlandse tijd) Zuid-Korea, de torenhoge favoriet voor de olympische titel. De Nederlandse medaille is de tweede ooit in het handboogschieten. Wietse van Alten kende in 2000 de primeur door in Sydney brons te winnen. TeamNL is door sportdatabureau Gracenote ingeschaald op 48 medailles.

De Koreaanse boogschutters wonnen op de vorige Spelen (Rio 2016) alle gouden medailles. De gemengde landenwedstrijd is in Tokio nieuw op het programma.

Thriller

Bayardo-Schloesser en Wijler bereikten eerder op de dag na een thriller de halve finales. Frankrijk werd met 5-4 geklopt: 34-37 37-35 37-34 35-37 19-17.

Het Oranje-duo verloor de eerste set, waarin het geen enkele pijl in de 10 wist te schieten. Nederland nam daarna echter het initiatief over, vooral dankzij Bayardo-Schloesser. Hoewel ze uitblonk met meerdere tienen, liet ze op het beslissende moment met een mindere pijl een score 8 van noteren. Daardoor werd een shoot-off noodzakelijk was.

Wijler toonde in de afsluitende ronde zijn klasse en joeg zijn pijl direct in de 10. Na een Franse score van 8 besliste Bayardo-Schloesser de wedstrijd in Nederlands voordeel met een voltreffer in de 9.

Onder toeziend oog van chef de mission Pieter van den Hoogenband plaatste het Oranje-duo zich al op overtuigende wijze voor de kwartfinale. Schloesser en Wijler waren veel te sterk voor Italië: 6-0 (37-36 39-34 35-33). De twee schoten in de tweede set met vier pijlen 39 punten bij elkaar, bijna de perfecte score.

Corona

Wijler gaf eerder op de dag aan niet te begrijpen hoe drie Nederlandse sporters positief konden testte. Candy Jacobs, Reshmie Oogink en Finn Florijn zagen hun droom door een positieve covid-test uiteenspatten. Sailliant detail: het drietal zat zaerdag alledrie op de dezelfde vlucht vanuit Ansterdam naar Tokio.

„We worden iedere dag getest en onze temperatuur wordt dagelijks gemeten. We zijn allemaal gevaccineerd en ik doe m’n best om mijn handen steeds zo goed mogelijk te desinfecteren”, zegt Wijler, op meerdere onderdelen medaillekandidaat in Tokio. „De enigen die ik zie, zijn jullie”, aldus de Limburger tegen journalisten in de mixed zone, waar de sporters en de pers met hekken uit elkaar worden gehouden.

„Ik zou het mezelf nooit vergeven als ik door mijn eigen stommiteit besmet zou raken en uit de Spelen kom te liggen omdat ik in quarantaine moet. Dan maar twee weken in isolement leven, dat boeit me niet”, aldus Wijler. „Dat heb ik er wel voor over om hier te zijn en om de medailles te strijden. We hebben binnen TeamNL ontzettend goede protocollen, die worden in mijn ogen ook heel goed nageleefd. Het lijkt erop dat de sporters die relatief laat in het olympisch dorp zijn aangekomen het virus in het vliegtuig hebben opgelopen. Als je al veertien dagen in Japan bent, zoals wij, wie kan je dan nog besmetten? En als ik het toch krijg, dan ligt het buiten mijn macht.”

Bondscoach Ron van der Hoff van de boogschutters maakt zich net als Wijler niet zo druk om de coronagevallen in Tokio. „We wisten dat dit kon gebeuren. Je kan wel heel krampachtig doen, maar we letten gewoon scherp op de dingen die we kunnen doen”, aldus Van der Hoff. „We zijn er vrij goed in om het buiten de deur te houden. De jongens zitten vooral in hun eigen appartement, met hun eigen koffiezetapparaat en PlayStation. Ze zorgen echt wel dat ze genoeg afstand houden en zich aan de maatregelen houden.”