Shorttracksters in finale, mannenteam niet

Lara van Ruijven, Rianne de Vries, Suzanne Schulting en Yara van Kerkhof wonnen in de halve finales hun race over 3000 meter. De eindstrijd is zondag. Bij de mannen (over 5000 meter) kwamen Daan Breeuwsma, Dennis Visser, Dylan Hoogerwerf en Itzhak de Laat niet verder dan de B-finale, die eveneens op zondag wordt afgewerkt.

Schulting, olympisch kampioene op de 1000 meter, moest eerder op de dag genoegen nemen met brons op de 1500 meter.

Bij de mannen eindigde De Laat in de B-finale op de vierde plek. De Zuid-Koreaan Kim Gun-woo pakte goud in de A-finale. Breeuwsma strandde in de halve finales.

Op de 1000 meter kwam Van Ruijven in de B-finale als tweede over de finish. Georgie Dalrymple eindigde als vijfde. Schulting kwam op haar favoriete afstand niet in actie. Bij de mannen bleef Visser in de kwartfinale steken.

Op de gemengde aflossing over 2000 meter liepen Breeuwsma, Visser, Van Ruijven en Yara van Kerkhof tegen een straf op in de series.