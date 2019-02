Bosz stunt met Leverkusen en verslaat Bayern

De ploeg van Bosz stond halverwege met 1-0 achter, maar trok de wedstrijd in de eigen BayArena na rust naar zich toe: 3-1. Leverkusen maakte zo een einde aan de zegereeks van Bayern, dat zeven duels op rij had gewonnen in de Bundesliga.

Bosz debuteerde twee weken geleden met een nederlaag tegen Borussia Mönchengladbach (0-1). Vorige week boekte zijn elftal een overtuigende zege bij VfL Wolfsburg (0-3). Dankzij de winst op Bayern München klom Leverkusen naar de zevende plek.

VAR

Leon Goretzka opende enkele minuten voor rust de score. Vlak voor het verstrijken van de twee minuten blessuretijd dacht Robert Lewandowski de 0-2 binnen te tikken, maar dat doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. De VAR kwam na uitvoerige bestudering van de beelden ook tot die conclusie.

In de tweede helft liep de ploeg van Bosz, zonder het geblesseerd uitgevallen toptalent Kai Havertz, over Bayern heen. Leon Bailey trok de stand gelijk met een prachtige vrije trap, waarna Kevin Volland de thuisploeg na een flitsende aanval op voorsprong zette. In de slotfase besliste invaller Lucas Alario het duel met de 3-1.

Oude werkgever

Daarnaast doet Bosz zijn oude werkgever ook een goede dienst. Borussia Dortmund, dat met Bayern strijdt om de titel, kwam tegen Eintracht Frankfurt niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Ondanks het puntenverlies loopt der BVB toch een punt uit op Bayern. Der Rekordmeister staat nu zeven punten achter op de koploper.