Brand: ’Doe eens normaal joh!’

Verschillende valpartijen deed haar geloven dat het ongeluksgetal invloed had op het verloop van haar koers, en ze uiteindelijk met zilver achter de Belgische Sanne Cant genoegen moest nemen.

,,Bijgelovig was ik al, dus dat startnummer dertien heeft zeker niet meegeholpen. Ik dacht nog: ’zal ik em ondersteboven doen’, maar mijn volgende reactie was: ’Doe eens normaal joh!’ Ik kan je wel vertellen dat ik er liever niet meer mee rijd.”

Vooral haar valpartij tijdens de fietswissel in de voorlaatste ronde deed haar gouden droom verdampen. Op dat moment had ze net de kop overgenomen. ,,Mijn vader gaf me de fiets net iets te vroeg, waardoor ik viel. Hij doet dat niet expres, maar dat was wel net een valpartij te veel.”