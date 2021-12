Premium Het beste van De Telegraaf

’Er hangen geen foto’s van Wouter meer in huis. Het doet te veel zeer’ Sport in 2021 | Tien jaar na Giro-drama blikt vriendin van Wouter Weylandt terug

Door Sofie Buekenhoudt Kopieer naar clipboard

An-Sophie De Graeve bij de uitvaartceremonie van Wouter Weylandt in de Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk in Gent. Ⓒ EPA

Nu het einde van 2021 nadert, brengen we rond de feestdagen een aantal bijzondere interviews van eerder dit jaar opnieuw onder de aandacht. Dit keer een interview van Sofie Buekenhoudt met An-Sophie De Graeve, de vriendin van Wouter Weylandt die in mei 2011 tijdens een etappe in de Ronde van Italië overleed. De Belgische coureur was 26 jaar. Dit artikel verscheen oorspronkelijk in het Nieuwsblad op zaterdag 8 mei 2021.