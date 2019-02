Wolfsburg dankzij Weghorst langs Hertha

De spits maakte in de uitwedstrijd tegen Hertha BSC na ruim een uur spelen het enige doelpunt: 0-1. Weghorst tikte op aangeven van de mee opgekomen linksback Jérôme Roussillon zijn zevende treffer van het seizoen binnen.

De 26-jarige spits had dit kalenderjaar nog niet gescoord. Wolfsburg begon de tweede seizoenshelft met nederlagen tegen Schalke 04 (2-1) en Bayer Leverkusen (0-3). Dankzij de winst op Hertha BSC, waarbij verdediger Karim Rekik een basisplaats had, bleef de ploeg van Weghorst en Paul Verhaegh op de zesde plaats in de Bundesliga staan.

Davy Klaassen moest met Werder Bremen genoegen nemen met een punt bij degradatiekandidaat 1. FC Nürnberg: 1-1. Bremen staat op de tiende plaats in de Duitse competitie.