Chelsea walst over Huddersfield heen

De ploeg van manager Maurizio Sarri won eenvoudig van Huddersfield Town. Eden Hazard en Gonzalo Higuain namen beiden twee doelpunten voor hun rekening.

De ’Blues’ hadden hun laatste twee competitiewedstrijden verloren en daarin zelfs geen enkele keer gescoord. Higuain, de nieuwe spits van Chelsea, opende tegen de hekkensluiter van de Premier League na een kwartier de score. Kort voor rust schoot Hazard uit een strafschop de 2-0 op het scorebord. De Belg rondde in de 66e minuut een fraaie actie beheerst af, waarna Higuain even later van buiten het strafschopgebied zijn tweede doelpunt in de Premier League binnen schoot. David Luiz zorgde in de slotfase met een kopbal voor het slotakkoord.