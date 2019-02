Bosz: ’Het is heerijk om van de kampioen te winnen’

„Er was genoeg te zien, het was denk ik leuk om naar te kijken”, zei Bosz na de knappe zege op Bayern München (3-1). „Het spel golfde op en neer, dat krijg je als je aanvallend voetbal wil spelen. De spelers lieten hun hoofd niet hangen na de eerste helft. In de tweede helft hebben we met lef gespeeld.”

Leverkusen wist na rust een achterstand om te draaien. „Ik ben trots op de ploeg”, zei Bosz. „Dit is een belangrijke zege, ook voor het zelfvertrouwen. Maar het zijn nog steeds maar drie punten. We zijn op de goede weg, al is die weg nog lang. Eerlijk gezegd vond ik dit niet onze beste wedstrijd, tegen Borussia Mönchengladbach vond ik ons beter spelen. Maar het is heerlijk om van de kampioen van de afgelopen jaren te winnen.”

Voor Bosz was het wel een smetje op de zege dat zijn toptalent Kai Havertz vlak voor rust geblesseerd van het veld moest. „Dat kan wel een tijdje duren”, zei technisch directeur Rudi Völler van Leverkusen.