Nadine Visser in topvorm bij start indoorseizoen

Met 7.97 won ze de finale en liet daarmee zien een van de favorieten te zijn voor de EK Indoor begin maart in Glasgow. In de series kwam ze al tot 8.04s. De EK indoorlimiet bedraagt 8.10s. Vissers’ coach Bart Bennema reageerde na afloop: „Nadine heeft een keurige overwinning en seizoensopening laten zien.”

EK-limiet

Ook Dafne Schippers liep in Karlsruhe haar eerste indoorwedstrijd over 60 meter. De 26-jarige Utrechtse werd tweede in 7.19, ruim voldoende voor deelname aan de EK Indoorlimiet van 7.25. Haar persoonlijk record uit 2016 bedraagt 7.00. Schippers moest in Karlsruhe wel de Poolse Ewa Svoboda voor zich dulden. Zij was met tijden van 7.08 in de serie en 7.10 in de finale aanzienlijk sneller. Dafne Schippers werd in de 60 meter finale vergezeld door twee van haar 4x100 meter estafetteteamgenoten. Jamile Samuel kwam tot 7.28, net boven de limiet, en Marije van Hunenstijn, die zich aanzienlijk verbeterde tot 7.34.

Bennema, die ook alle drie sprintsters traint: „Dafne en Jamile hadden wat opstartproblemen in de serie, behalve Marije die daarin een mooi persoonlijk record liep. In de finales hebben ze allemaal hun ding gedaan. Ik heb wel het idee dat ze nog een klein beetje moeite hebben met het feit dat ze net terug zijn van stage in Stellenbosch. Ik zie niet terug hier wat ik een week geleden op stage zag. Ik verwacht dat dat er de komende weken wel uitkomt.”

Succesvolle rentree

Thijmen Kupers kwam na een langere periode vol achillespeesblessures uitstekend voor de dag. Zijn eerste wedstrijd leverde meteen een startbewijs voor deelname aan de EK Indoor op de 800 meter op: 1.47.94 was ruim een seconde dan de gevraagde 1.49.00. Kupers won vier jaar geleden al eens een bronzen EK indoormedaille.

Maureen Koster kwam uit op de 3000 meter. In 2015 was ze goed voor brons bij de EK Indoor op deze afstand en ook dit jaar heeft ze haar zinnen gezet op de EK. Met 8.47.61 maakte ze indruk door maar liefst ruim 15 seconden onder de limiet van 9.03.00 te lopen.

Nederlandse inbreng

Karlsruhe maakt deel uit van de IAAF World Indoor Tour, een circuit vergelijkbaar met de Diamond Leaguewedstrijden die de Internationale Atletiekfederatie in de zomer organiseert. Woensdag staat de volgende wedstrijd op het programma in Torun in Polen, dit keer met Nederlandse inbreng van 400 meter toppers Liemarvin Bonevacia, Lisanne de Witte en Madiea Ghafoor. De Witte heeft zich vorig weekend al gekwalificeerd, Bonevacia kwam vrijdagavond in Val de Reuil met 47.79 op de 400 meter nog iets tekort.

In Luxemburg liep Tony van Diepen zaterdagavond ook een limiet voor de EK. Op de 400 meter was hij met een tijd van 47.18 tweehonderdste sneller dan de vereiste 47.20 van de Atletiekunie. Daarmee hebben nu reeds negen atleten zich gekwalificeerd voor ’Glasgow’: meerkampers Anouk Vetter en Pieter Braun, geïnviteerd op basis van hun outdoorprestaties van 2018, Tony van Diepen op de 400 meter, Thijmen Kupers op de 800 meter, Dafne Schippers op de 60 meter, Lisanne de Witte op de 400 meter, Julia van Velthoven en Maureen Koster op de 3000 meter en Nadine Visser op de 60 meter horden.