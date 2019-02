Schippers snelt naar EK-limiet op 60 meter

De 26-jarige Utrechtse won bij de Indoor Meeting in Karlsruhe haar serie in 7,25 seconden, precies de tijd die vereist is om naar de EK in Glasgow te gaan.

Jamile Samuel (7,29) en Marije van Hunenstijn (persoonlijk record van 7,34) bleven in de series boven de EK-limiet. Ze krijgen later op zaterdagavond een nieuwe kans in de finale van de 60 meter. Zowel Samuel als Van Hunenstijn plaatste zich daar op basis van de tijd voor. Ewa Swoboda was in de series met afstand de snelste. De 21-jarige Poolse zette met 7,08 de beste tijd van dit seizoen neer.

Schippers veroverde in 2015 de Europese indoortitel op de 60 meter. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter weet nog niet of ze begin maart meedoet aan de EK in Glasgow.