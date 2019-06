Mooie primeur voor Neres bij Brazilië

De aanvaller van Ajax nam in de oefeninterland in Porto Alegre tegen Honduras (7-0) de vijfde treffer voor zijn rekening en dat is zijn eerste doelpunt voor de Goddelijke Kanaries. Hij scoorde in de 56e minuut na een sterke solo.

Neres speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg. De andere treffers kwamen op naam van Gabriel Jesus (twee), Thiago Silva, Philippe Coutinho, Roberto Firmino en Richarlison. Brazilië is in voorbereiding op de Copa América in eigen land.

In Cincinnati was Venezuela met 3-0 te sterk voor de Amerikaanse ploeg. Salomón Rondón (twee) en Jefferson Savarino kwamen in de eerste helft tot scoren. Venezuela begint volgende week eveneens aan de Copa América in Brazilië. De Amerikanen nemen later deze maand deel aan de Gold Cup.