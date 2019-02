Doelpuntenreeks Quagliarella eindigt in Napels

De ploeg uit Napels wist de 36-jarige spits van Sampdoria zaterdag van scoren af te houden en pakte in het eigen Stadio San Paolo de winst: 3-0. Quagliarella had in zijn voorgaande elf optredens in de Serie A steeds gescoord, waarmee hij de prestatie van Gabriel Batistuta uit 1994 evenaarde.

De Italiaanse veteraan maakte sinds eind oktober liefst veertien doelpunten in de Serie A. Vooral dankzij de trefzekerheid van Quagliarella meldde Sampdoria zich in de subtop. De ploeg uit Genua staat op de zesde plaats.

Napoli is de enige ploeg die een beetje in het spoor van koploper Juventus weet te blijven. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti heeft nu acht punten minder dan de 'Oude Dame', die nog tegen Parma speelt. De doelpunten tegen Sampdoria kwamen van Arek Milik, Lorenzo Insigne en Simone Verdi (strafschop). Voor oud-Ajacied Milik betekende het zijn twaalfde doelpunt dit seizoen.