Cruciale ingreep VAR zorgt bizarre ontknoping bij Vitesse en Heerenveen

Vitesse leek in blessuretijd via Martin Ødegaard op 3-1 te komen, maar voorafgaand aan de aanval waaruit de Noor scoorde, zou in het strafschopgebied van Vitesse een overtreding zijn gemaakt op Pelle van Amersfoort. Na de beelden grondig bestudeerd te hebben, besloot scheidsrechter Martin van den Kerkhof het doelpunt van Ødegaard ongeldig te verklaren en de Friezen een strafschop te geven. Die werd benut door Sam Lammers.

Na een kwartier had Michel Vlap de bezoekers op voorsprong gezet. Na een snelle uitbraak schoot hij de bal van zo’n 25 meter op fraaie wijze achter doelman Eduardo. Voor Vlap was het al zijn negende doelpunt van het seizoen.

Halverwege de eerste helft maakte Vitesse gelijk. Mukhtar Ali kopte raak in de rebound, nadat een inzet van Oussama Darfalou op de lat was geëindigd. Na een klein uur nam Bryan Linssen de 2-1 voor zijn rekening door met een volley de verre hoek te vinden. Linssen was in zijn laatste negen wedstrijden zeven keer trefzeker.

Vitesse heeft al acht thuisduels op rij in de eredivisie niet verloren. Begin september won Ajax er voor het laatst (0-4).