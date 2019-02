’Rare uitslag’ bij WK veldrijden: tranen bij Brand

De teleurstelling is groot bij Lucinda Brand. Ⓒ Hollandse Hoogte

Lucinda Brand was ontroostbaar na het mislopen van de wereldtitel veldrijden. Ze leek de sterkste in koers, maar de derde van een serie valpartijen was er eentje te veel. De Belgische Sanne Cant kreeg voor de derde maal de regenboogtrui om haar schouders en zette daarmee Oranje te kijk, dat genoegen moest nemen met plek twee: Brand, drie: Marianne Vos, vier: Denise Betsema en vijf: Annemarie Worst.