Ajax spoelt kater weg tegen VVV

Ajax ging vorige speelronde gigantisch hard onderuit in De Kuip. De Amsterdammers werden met maar liefst 6-2 naar huis gestuurd. Mede daardoor liep Ajax flink averij op in de titelstrijd met PSV.

Harde woorden

Trainer Erik ten Hag voelde de noodzaak om achteraf eens goed met zijn spelers te spreken. „Er zijn harde woorden gevallen”, zei de trainer over de blamage van zijn ploeg in Rotterdam. Conclusie: het is zaak voor Ajax dat de oude vorm van voor de winterstop weer gevonden wordt.

Gelukkig voor Ajax maakte Nicolas Tagliafico zijn rentree. De Argentijn miste de duels met Heerenven en Feyenoord en zag vanaf de zijkant hoe zijn ploeg in die twee wedstrijden maar liefst tien tegentreffers moest incasseren. De aanwezigheid van de linkspoot was direct merkbaar, want Ajax hield voor het eerst in 2019 de nul.

Met Nicolas Tagliafico (r) terug in de basis hield Ajax weer de nul. Ⓒ Hollandse Hoogte

Herstel

Ajax heeft zich tegen VVV goed kunnen herstellen. De Amsterdammers hadden weinig moeite met de club uit Venlo. Ajax grossierde in balbezit, maar tot grote uitgespeelde kansen leidde het in de eerste helft niet. De Limburgers stonden namelijk defensief goed opgesteld en Ajax kon er moeilijk doorheen combineren. Een standaardsituatie zorgde voor de openingstreffer. Hakim Ziyech schoot fraai een vrije trap tegen de touwen.

In de tweede helft lukten het de bezoekers niet meer om in de verdedigende stellingen te blijven staan. De Ajacieden creëerden makkelijk en veel kansen. Dat uitte zich al snel in doelpunten van Kasper Dolberg en Dusan Tadic.

Gretig

De laatste stoten werden uitgedeeld door twee invallers. David Neres nam de 4-0 voor zijn rekening en leverde een paar minuten later de assist af op Klaas-Jan Huntelaar. De 35-jarige spits maakte zijn 99e eredivisiedoelpunt in het shirt van Ajax. Huntelaar ging nog zeer gretig op zoek naar zijn jubileumtreffer, maar die blijft voorlopig uit.

Vlak voor het eindsignaal gaf de Braziliaanse dribbelaar zijn tweede assist van de avond. Dit keer was Donny van de Beek het eindstation.

Ajax legt nu weer de druk bij PSV. De koploper van de Eredivisie komt zondagmiddag om 14.30 in actie tegen Fortuna Sittard.

