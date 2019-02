FC Groningen speelt zich uit degradatiezone

De Brabantse middenmoter bleek op eigen veld niet opgewassen tegen laagvlieger FC Groningen. De noorderlingen wonnen met 2-1 en stegen daardoor voorlopig naar de veilige regionen in de eredivisie.

Willem II had in het eerste half uur een licht overwicht, maar deed te weinig met het vele balbezit. FC Groningen sloeg in slotfase van de eerste helft verrassend toe. Eerst knalde Django Warmerdam raak en amper twee minuten later bleef Ajax-huurling Kaj Sierhuis koelbloedig toen hij oog in oog met doelman Timon Wellenreuther verscheen (0-2).

Na de pauze bracht Marios Vrousai in de 55e minuut de spanning terug met een trefzeker schot in de verre hoek (1-2). De Griekse spits haalde in de tachtigste minuut opnieuw gevaarlijk uit. Doelman Sergio Padt bracht fraai redding. Tot grote opluchting van de fanatiek meelevende coach Danny Buijs hielden de Groningers de broze marge, met het nodige fortuin, tot het eindsignaal vast.